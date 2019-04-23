علي الحوسني: نتائج مميزة ل «جوجيتسو الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف علي حسن البلوشي إداري الجوجيتسو بنادي الشارقة أن مشاركة النادي في عالمية أبوظبي للمحترفين وصلت إلى 50 لاعباً ولاعبة، موزعين على جميع الفئات المشاركة في البطولة بواقع 25 لاعباً ولاعبة في المهرجان العالمي ولاعبتين في منافسات الفتيات الناشئات و12 لاعباً في منافسات الناشئين البنين، و4 في منافسات الشباب و7 في منافسات الكبار، مشيراً إلى ان حصاد النادي حتى أمس بلغ 20 ميدالية ملونة.

وأرجع إداري الشارقة نجاح لاعبي النادي في الحصول على ميداليات ملونة للاستعدادات الجيدة وتجهيز اللاعبين من خلال التدريبات اليومية والمشاركة في البطولات المحلية، وأشاد بالتعاون المثمر من اتحاد الجوجيتسو ومساهمته في دعم النادي بالمدربين للارتقاء باللعبة، وأوضح أن الاتحاد نظم نسخة مميزة من خلال توفير كل ما تحتاجه البطولة.

وأكد البلوشي أن جوجيتسو الشارقة يسعى إلى تحقيق المراكز الأولى في بطولات الأندية في المواسم المقبلة من خلال زيادة أعداد اللاعبين واللاعبات واستقطاب المدربين المؤهلين.