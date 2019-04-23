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عائلات اللاعبين من خارج الدولة تشيد بالتنظيم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص المئات من الأهالي، وعلى مدى أعوام عديدة، على تقديم الكثير من التضحيات الشخصية والمادية لمتابعة تطور أبنائهم في الجوجيتسو، بحيث يتمكنون من المشاركة في منافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو وتحقيق المجد.

وقال رمزي الطبور، والد الطفل الأردني كريم الطبور بطل الأردن ل8 أعوام متواصلة بفئة الحزام الأصفر، وزن 42 كجم، إن مشاركة ابنه هي الثالثة في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين، وهو يتطلع إلى الانطلاق نحو العالمية من بوابة البطولة، مشيداً بالتنظيم الذي وصفه بالاستثنائي للبطولة، وبدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو عالمياً.

وقال سلامات تاكاموسوف من كازاخستان، والد اللاعب أرلان الذي أحرز الميدالية الذهبية في فئة البراعم وزن 34 كجم - الحزام الرمادي، إنه يشعر بالفخر لهذا الإنجاز الكبير، وعبّر عن امتنانه الكبير لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الراعية لأكبر بطولات الجوجيتسو، على دعمها المتواصل لهذه ومواهبها، على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم.

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