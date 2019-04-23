عبدالله الشامسي: هدف العين منصات التتويج والصدارة دائماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالله الشامسي إداري فريق الجوجيتسو بنادي العين أن استعدادات لاعبي النادي للنسخة الحالية كانت عالية وكشف عن سفر عدد من اللاعبين للاستعداد خارج الدولة من ضمنهم حميد الكعبي الذي استعد في أكاديمية للجوجيتسو في أمريكا على نفقته الخاصة.

وأوضح الشامسي أن عدد لاعبي العين المشاركين في البطولة 269 لاعباً ولاعبة منهم 120 في الناشئين و49 في فئة الشباب و50 في فئة الأساتذة والكبار مشيراً إلى أن أبطالهم مهرة الهنائي وحصة الشامسي وزايد الكعبي وحمد نصرتي وطالب الكربي جاهزون لحصد الذهب في العالمية.

وعن لقب أفضل أكاديمية قال: صحيح أن العين حصد عدداً من البطولات المحلية في الموسم الحالي في مقدمتها بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة ولكن الوحدة حسم لقب أفضل أكاديمية ونحن نسعى إلى صعود لاعبينا إلى منصات التتويج في العالمية ورفع اسم الإمارات.