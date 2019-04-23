البياوي مدرباً للقادسية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي القادسية السعودي تعيين التونسي ناصيف البياوي مدرباً للفريق الكروي خلفاً للسعودي بندر باصريح الذي تم اعفاؤه من منصبه بسبب تراجع النتائج في الدوري، وتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر، ما جعله مهدداً بالهبوط إلى جانب الباطن والفيحاء.

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