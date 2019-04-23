الظاهري: ثقتنا في لاعبي عجمان لم تهتز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة نادي عجمان مشرف الفريق الأول لكرة القدم أن هناك رضاءً تاماً عن «البرتقالي» بعد نتائجه المميزة الأخيرة التي جعلته في دائرة الضوء، ولاسيما بعد فوزه على العين برباعية وتعادله مع الشارقة، معتقداً أنه يقدم أفضل كرة قدم منذ سنوات طويلة.

قال الظاهري قبل مباراة عجمان مع دبا الفجيرة الجمعة المقبل في الجولة 22 من دوري الخليج العربي: «عجمان يقدم حالياً كرة جماعية، ويوجد تعاون بين جميع منظومة الفريق من إدارة ومشرفين وجهاز فني ولاعبين، وهذا الشيء أوجد راحة نفسية وأداء ثابتاً في الجولات الماضية، حيث أن الفريق يقدم حالياً مستويات لم يصلها في السابق».

وعن لقاء دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب، قال الظاهري «المباراة صعبة، وقد حقق دبا نتائج إيجابية في آخر أسبوعين، والمهم في المباراة أننا سنلعب من أجل مصلحة عجمان، ولا يهمنا حسابات الهبوط والبقاء بالنسبة لدبا الفجيرة ومنافسيه، كما سبق أن فعلنا عندما لعبنا مع فرق الصدارة».

وتابع: ثقتنا كبيرة في لاعبي عجمان، وأنهم سيبقون على نفس الحماس حتى نهاية الموسم رغم ضمان الفريق لبقائه.

ورأى أن عجمان لم يكن سيئاً في مباراة اتحاد كلباء، بل ان ظروف اللقاء هي من فرضت التعادل السلبي، وقال «كنا الأفضل من ناحية السيطرة، ويجب أن لا ننسى ان اتحاد كلباء ليس بالفريق الضعيف، وهو الحصان الأسود في الموسم الحالي، ولعب مجلس إدارته دوراً مميزاً لظهوره بهذه الصورة»، مؤكداً ان هناك رضاءً تاماً على أداء لاعبي عجمان ويحظون بثقة عالية من إدارة النادي

ورفض الظاهري اقتراح مدرب المنتخب فان مارفيك إقامة دوري الخليج العربي في منتصف أغسطس/ آب، وقال إن انطلاقه في ذلك التوقيت يؤثر في سلامة اللاعبين، معتبراً أنها ستكون خطوة غير جيدة من قبل اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين في حال لو لعب الدوري خلال منتصف أغسطس حيث الجو يكون حار جداً، لذلك لم يسبق أن أقيم في مثل هذا التوقيت خلال المواسم الماضية.