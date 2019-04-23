برشلونة يتطلع لحسم مبكر ل «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن لاعبيه لا يشعرون بالضغط مع اقترابهم من حسم لقب البطولة للمرة الرابعة في الأعوام الخمسة الأخيرة.

وسيضمن برشلونة الاحتفاظ بلقبه في حال فوزه اليوم الثلاثاء على مضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الرابعة والثلاثين، وعلى ليفانتي السبت في المرحلة التالية، لكنه سيكون أيضاً أمام فرصة التتويج غداً الأربعاء، بحال فاز هو في مباراته الثلاثاء، وخسر مطارده المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا.

ويبدو حسم اللقب السادس والعشرين في تاريخ النادي الكاتالوني مسألة وقت لا أكثر، إذ يتقدم بتسع نقاط على أتلتيكو (77 مقابل 68) قبل خمس مراحل فقط من نهاية الموسم.

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وفي مؤتمر صحفي عشية لقاء ألافيس، قال فالفيردي إن لاعبيه «معتادون على الضغوط، لقد أظهر الفريق معدنه دائماً في المباريات الصعبة. نحن هادئون، ولكننا نعلم أننا في المراحل النهائية، وهذا أمر يشجعك دائماً، يساعدك على المضي قدماً حتى النهاية».

ويعول فالفيردي على حسم لقب الليغا بشكل مبكر لإراحة لاعبيه تمهيداً للمواجهة المنتظرة في الدور نصف النهائي، لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ورأى المدرب «أن اللاعبين يبدون بحالة جيدة»، موضحاً «من الطبيعي أن تلاحظ في هذه المرحلة بعض التعب، ولكننا ندع الحافز يدفعنا».