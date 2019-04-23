شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة التى تستضيفها أوغندا بمشاركة مصر فى مدينة كامبالا . تشارك مصر فى هذه البطولة بكل من اللاعبين، عاطف عبد الكريم ومحمد شعبان ونصر السيد وعبد الرحمن عبد الوهاب وزكريا السيد وأحمد مجدى وشيماء سامى . ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب محمد عاطف، بينما يرأس البعثة شهاب يحيى عضو مجلس الإدارة .

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