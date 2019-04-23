شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يسلم راية عاصمة الشباب العربي لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، راية ومفتاح عاصمة الشباب العربى للجمهورية التونسية، خلال فعاليات حفل ختام القاهرة عاصمة الشباب العربى والذى تم تنظيمه، اليوم الإثنين 22 أبريل بقاعة المنارة.

حضر فعاليات الختام هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من سفراء الدول العربية، وشباب من مختلف الدول العربية والأفريقية .

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى: "أرحب بكم فى وطنكم الثانى مصر، وأرحب بالوزراء والسفراء العرب الأشقاء، وأرحب بالشباب العربى الذى يملأ تلك القاعة بالأمل والطاقة الإيجابية، فهم عماد هذه الأمة وأساس الرخاء والتنمية، وأؤكد اليوم أننا كوزراء للشباب والرياضة العرب نحمل مسئولية تنمية الشباب والاستثمار فيهم".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "استقبلنا على مدار عام كامل شباب عربى فى فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، وقمنا بتنفيذ أنشطة شبابية ورياضية متكاملة كانت تستهدف فى المقام الاول الشباب مفتاح المستقبل، وكانت تلك الفعاليات جسرًا للتواصل بين الشباب العربي".

أضاف أشرف صبحى: "اليوم نختتم القاهرة عاصمة الشباب العربى ونسلم الجمهورية التونسية راية عاصمة الشباب العربى ونتمنى كل التوفيق والنجاح فى فعاليات تونس عاصمة الشباب للعربى 2019-2020".

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فيما قالت هيفاء أبو غزالة: "أرسل تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى استقبلنا اليوم، والذى يؤكد دومًا دعمه لملف الشباب على المستوى الإقليمى والدولى حتى أصبحت مصر منصة لكل شباب العالم.

أشيد هنا بجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية لإعلاء مسيرة العمل الشبابى، ودفع الشباب ليكونوا محور للتنمية والتقدم".

ومن جهتها، قالت الوزيرة الدكتورة سونيا بن الشيخ - وزيرة الشباب والرياضة بتونس: "نسعد بتسلم راية عاصمة الشباب العربي، وسنزداد فخرًا بتواجد الشباب العربى فى بلدهم تونس، وسنعمل على إنجاح هذه الفاعلية، ونشكر جمهورية مصر العربية على جهودها فى إنجاح عاصمة الشباب العربى، وأتوجه بالشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى على حسن تنظيم القاهرة عاصمة الشباب العربي، وأؤكد جاهزية تونس لاستقبال عاصمة الشباب العربى بالتعاون والتشارك مع إخوتنا فى الوطن العربي.

تضمن حفل ختام القاهرة عاصمة الشباب العربى عرض فيلم عن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، وتقديم عدد من الفقرات الاستعراضية منها تابلوه "مرحبا بكم يا عرب"، وفقرات غنائية للفنان محمد الحلو والفنان محمد ثروت، وعددا من الفقرات الغنائية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.