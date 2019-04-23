بتروجت يبدأ الاستعداد لديربى البترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق بتروجت من الراحة السلبية التى منحها محمد عودة المدير الفنى للفريق للاعبين بعد الفوز الأخير الذى حققوه على النجوم بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ30 للدورى . ويحتل بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة ويستعد الفريق لمواجهة إنبى فى ديربى البترول فى الأول من مايو المقبل . Advertisements ويسعى محمد عودة لاستكمال سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرًا للابتعاد رويدًا رويدًا عن منطقة الهبوط .

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