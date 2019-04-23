شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا تتلقى 1900 طلب تطوع من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 عددا كبيرا من الاستمارات الإلكترونية التي ملأها الشباب الراغب في العمل كمتطوعين مشاركين في تنظيم البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

وبلغت أعداد المتطوعين المتقدمين في اليوم الأول لانطلاقة موقع التسجيل 1900 شاب وفتاة خلال ساعات قليلة.

وأشاد محمد فضل، المدير التنفيذي للبطولة، بتفاعل لجنة المتطوعين والدكتورة جهاد عامر المسؤولة عن هذا الملف مع الطلبات الكثيرة التي تلقتها اللجنة وبدأت التفاعل معها بشكل فوري.

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كما أشار مدير البطولة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن خطة لجنة المتطوعين وبشكل مناسب تم إعداده خصيصا لتسهيل عملية استقبال استماراتهم.

وفتحت اللجنة باب التطوع عبر موقع رسمي معد خصيصا لاستقبال بيانات راغبي المشاركة في تنظيم البطولة وفي مجالات مختلفة منها الأمن والتسويق والإعلام وغيرها من المجالات المرتبطة بالبطولة.