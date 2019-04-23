مسعفون للجماهير وسيارات للملاعب.. تعرف على خطة اللجنة الطبية لبطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر أقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين، أن اللجنة وضعت خطة ضخمة لتغطية كافة مرافق البطولة.
وأوضح "سلطان"، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف لتجهيز كل الملاعب بكل احتياجات اللجنة، لتأمين كل الفرق والمسئولين المتواجدين في مصر طوال فترة البطولة.
وكشف رئيس اللجنة الطبية النقاب عن توصله لاتفاق بشأن عدد سيارات الإسعاف والأطباء والمسعفين في كل ستاد، ضارباً المثل باستاد القاهرة الذي سيستقبل 11 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وموزعة بين أرض الملعب والبوابات المختلفة، فضلا عن نشر فرق إسعاف بين صفوف الجماهير لحالات الطوارئ، وهذه الفرق سيختلف عددها أيضاً من ملعب إلى أخر، كما أنه سيتم تجهيز غرف طوارئ في المقصورة الرئيسية ومقصورة كبار الزوار.
وأوضح "سلطان"، أن اختصاصات اللجنة لا علاقة لها بالكشف عن المنشطات، وأن مهمتها في هذا الملف يقتصر فقط على تجهيز معامل الاختبار للجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الأفريقي، وهي المنوط بها اختيار اللاعبين موضع الكشف وإجراء الفحوصات لهم.
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