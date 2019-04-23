شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : هناك من يحاول الوقيعة بينى وبين أبوريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن هناك من يسعى للوقيعة بينى وبين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مؤكدا أنه لا يفكر فى الترشح رئيسا للجبلاية، حال استمرار أبور ريدة.

وأضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر:" بحكم السن والخبرة والخبطات التى تعرضت لها فى حياتى والمشاكل التى واجهتها تغيرت، ولكن مواقفى ثابتة لا تتغير لأنه ليس من مدرسة الرد على الرسائل والاتهامات، ولكن تغير الظروف يجعلك مطالب بالخروج للتوضيح للناس، مشددا : "الغدر والخيانة ليسا طبعى".

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وتطرق شوبير لأزمة مباراة جماهير الأهلى فى لقاء بيراميدز قائلا، إنه كان ينتظر كلمة شكر من النادى الأهلى على حل أزمة المارد الأحمر الماضية مع بيراميدز والخاصة بحضور الجماهير للمباراة، مؤكدا أنه ليس منحازا للنادى الأهلى الكل سواسية على طاولة اتحاد الكرة فى اتخاذ القرارات".