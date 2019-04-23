شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. هل يكون جنش مفتاح تفوق الزمالك أمام بيراميدز فى موقعة الصدارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الكرة المصرية، المباراة المرتقبة التى ستجمع الزمالك وبيراميدز، فى الثامنة من مساء الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرون من منافسات الدورى الممتاز، وذلك بعدما تساوى الفريقين فى صدارة ترتيب الدورى بعدما حصد كل فريق 60 نقطة حتى الآن إلا أن الأبيض خاض 26 مباراة فيما لعب بيراميدز 28 مباراة فى الدورى حتى الآن.

يُعد محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، أحد أبرز العناصر التى يعول عليها السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، أمالاً كبيرة لترجيح كافة الفريق أمام بيراميدز، بعدما ظهر بمستوى جيد واستطاع الدفاع عن مرمى الزمالك فى العديد من المباريات، ويستعرض ”الخليج 365” كيف سيكون جنش أحد مفاتيح تفوق الأبيض أمام بيراميدز فى موقعة حسم الصدارة؟..

- جنش بطل اللقاءات الحاسمة

على مدار مباريات الزمالك هذا الموسم، كان محمود جنش، بطل للمواجهات الحاسمة للفريق سواء فى البطولة المحلية أو المنافسات الأفريقية خلال مشاركة الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث حافظ جنش على نظافة شباكه حتى الآن خلال 20 مباراة حتى الآن بعدما شارك فى 40 مباراة محلية وأفريقيا وعربية هذا الموسم.

- جنش يحقق "الكلين شيت" فى 7مباريات بالكونفدرالية

شارك جنش مع الزمالك فى 11 مباراة بالكونفدرالية حقق خلالهم الكلين شيت فى 7 مباريات أمام "القطن التشادى واتحاد طنجة المغربى وبترو أتليتكو الأنجولى وجورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى وحسنية أغادير المغربى فى مباراتى الذهاب والعودة لدور ربع النهائى بالكونفدرالية"، وإجمالا استقبل الزمالك 9 أهداف خلال مباريات بالكونفدرالية فيما سجل 20 هدفًا.

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- جنش يحقق الكلين شيت فى 10 مباريات بالدورى المصرى

أما على مستوى مشاركات جنش مع الزمالك فى بطولة الدورى المصرى فقد شارك فى 23 مباراة هذا الموسم، استقبلت شباكه خلالهم 16 هدفًا وحقق الكلين شيت فى 10 مباريات، أمام بتروجت فى مباراتى الدور الأول والثانى ومصر للمقاصة وطلائع الجيش والمصرى والنجوم والجونة والأهلى وسموحة والإسماعيلى.

كما حقق جنش الكلين شيت فى مباراتى القادسية الكويتى والاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مباراة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

- أحمد الشناوى يحافظ على شباك بيراميدز فى 8 مباريات

فى المقابل، شارك أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز فى 18 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز بواقع 17 مباراة بالدورى ومباراة فى كأس مصر، استقبل الشناوى 14 هدفًا فى بطولة الدورى وهدفين فى الكأس، فيما حافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات ببطولة الدورى.

وتبقى مواجهة الليلة بين الشناوى وجنش مواجهة من نوع خاص حيث كان الأول الحارس الأساسى للزمالك والثانى بديلا له قبل أن ينتقل الشناوى إلى بيراميدز ولم يشارك الثنائى فى مباراة الدور الأول حيث غاب جنش عن الأبيض لإيقافه وشارك عماد السيد فى تلك المباراة فى حراسة مرمى الأبيض فيما تواجد المهدى سليمان فى حراسة مرمى بيراميدز فى تلك المواجهة.