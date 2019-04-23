شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يتحدث عن نسبة المقاولون من انتقالات محمد صلاح فى الدوريات الأوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب أن إدارة ناديه تحصل حتى الآن على نسبة من قيمة انتقال الدولي المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي.

وشدد عادل خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة النيل للرياضة على ان نادي روما مازال يرسل النسبة الخاصة بانتقال اللاعب الى الدوري الانجليزي والبالغة 4 % على اقساط وفقًا للتعاقد بين الناديين.

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وتمنى محمد عادل أن يستفيد ناديه من انتقال محمد صلاح القادم لأى من الأندية الأوروبية، خاصة أنه لو انتقل الى أى من الأندية سيحصل المقاولون العرب على نسبة 4% من قيمة التعاقد، والتى ستكون كبيرة للغاية نظرًا لارتفاع قيمة اللاعب السوقية فى الدوريات الأوروبية.

ويرتبط اسم محمد صلاح بالتعاقدات الصيفية لنادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، اللذان يسعيان إلى التعاقد معه بعد مواصلته التألق بالدورى الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.