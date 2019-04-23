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محمد عادل يتحدث عن نسبة المقاولون من انتقالات محمد صلاح فى الدوريات الأوربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب أن إدارة ناديه تحصل حتى الآن على نسبة من قيمة انتقال الدولي المصرى محمد صلاح لاعب الإنجليزي الحالي.

وشدد عادل خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة النيل للرياضة على ان نادي روما مازال يرسل النسبة الخاصة بانتقال اللاعب الى الدوري الانجليزي والبالغة 4 % على اقساط وفقًا للتعاقد بين الناديين.

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وتمنى محمد عادل أن يستفيد ناديه من انتقال محمد صلاح القادم لأى من الأندية الأوروبية، خاصة أنه لو انتقل الى أى من الأندية سيحصل المقاولون العرب على نسبة 4% من قيمة التعاقد، والتى ستكون كبيرة للغاية نظرًا لارتفاع قيمة اللاعب السوقية فى الدوريات الأوروبية.

ويرتبط اسم محمد صلاح بالتعاقدات الصيفية لنادي الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، اللذان يسعيان إلى التعاقد معه بعد مواصلته التألق بالدورى الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

 

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