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رمضان السيد مديراً فنياً لنادي النجوم

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كتب- علي البهجي:

أعلن نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين رمضان السيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء قرار تولي رمضان السيد مهمة تدريب النجوم، ليكون خلفا لمؤمن سليمان الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة، السبت، أمام بتروجت بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

من جانبه، أكد رمضان السيد، المدير الفني الجديد، أنه جاهز للتحدي في المباريات القادمة بالدوري الممتاز.

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