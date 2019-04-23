محمد فضل: هيئة رسمية تتولى توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019

محمد طاهر ابو الجود

قال الكابتن محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن تطوع الشباب في تنظيم البطولة بدون أجر، ولكنه يساهم في زيادة خبراتهم، مؤكدًا أن هناك جهة رسمية في الدولة تتولى تذاكر البطولة لمنع حدوث أي مشكلات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم تامر أمين، أن هناك شركة ضمن رعاة بطولة الأمم الأفريقية 2019، خالفت شروط التعاقد فيما يتعلق بكوتة التذاكر، وقامت بعمل إعلان مخالف، لذلك سيتم فرض عقوبات عليها، مضيفًا: "بالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

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