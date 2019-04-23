بيراميدز يواجه الزمالك بالقوة الضاربة في مباراة الدوري غدا

عمرو الحلوانى
اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها غدا "الثلاثاء" بملعب الدفاع الجوى فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.
واستعاد فريق بيراميدز جهود لاعبه البروفى كريستيان بينافينتي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، عقب خضوعه إلى برنامج تأهيلي قوى على مدار الأيام الماضية، وتأتي عودة بينافينتي مهمة للغاية لدى الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز في ظل الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.
كما يستعيد...
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