راعية CAF تجهز مفاجأة فنية خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية

نور عادل
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إطلاق مفاجأة جديدة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر فى يونيو المقبل، بالاتفاق مع شركة توتال، الراعي الرسمي للكرة الإفريقية.
وأطلقت الشركة الراعية "توتال" مسابقة لتصميم منحوتة لكأس البطولة تقدم كل مباراة لللاعب "رجل المباراة" وضمت سبعة من الفنانين المصريين المشهورين، وتم تصفيتهم إلى اثنين وسيكون أحدهما المصمم لجائزة "توتال مان أوف ذا ماتش" التي ستُقدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق 21 يونيو.
وقامت الشركة باستعراض الأعمال الفنية، واجتمعت لجنة...
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