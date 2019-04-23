رمضان السيد مديراً فنياً لنادي النجوم

قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين رمضان السيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لمؤمن سليمان الذي تقدم بإستقالته بعد الهزيمة أول أمس – السبت – أمام نادي بتروجيت بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز. وصرح “رمضان السيد” المدير الفني الجديد بأنه جاهز للتحدي في المباريات القادمة بالدوري الممتاز.

وتابع “رمضان السيد” أن مازالت فرصة بقاء الفريق موجودة في الدوري الممتاز ، لكن لابد من العمل بجهد كبير لمواجهة ذلك التحدي في الفترة المقبلة.

وإختتم المدير الفني الجديد حديثه بأن نادي النجوم لعب في الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه بشكل جيد بلاعبيه الشباب ، وأنه يأمل في الظهور بشكل أفضل في المباريات المتبقية من الدوري الممتاز.