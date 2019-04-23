طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الزمالك وبيراميدز

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، بشكل رسمي على تعيين حكم نرويجي لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز. وستعلن لجنة الحكام عن الطاقم النرويجي خلال الساعات القادمة. ويحل الزمالك ضيفًا على ستاد الدفاع الجوي مساء غدًا الثلاثاء، لملاقاة الزمالك في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ26 بالدوري المصري.

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