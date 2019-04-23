الشوربجي يتأهل لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تأهل المصري محمد الشوربجي إلي دور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز علي منافسه سيزار سالازار بثلاثة أشواط دون رد في المباراه التى جمعتهم مساء اليوم في دور السته عشر من البطولة
حيث حسم الشوربجي نتيجة الشوط الأول ١١/٨ وجاء الشوط الثاني بنتيجة ١١/٩ واختتم الشوط الثالث بنتيجة ١١/١
وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي. ويقوم على تنظيم البطولة شركة I-Events التي يرأسها عمرو منسي بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.
جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.
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