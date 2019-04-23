المصري يدخل في معسكر مغلق استعدادًا للأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعداداً لمباراته المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري.

والتي تجمعه بنظيره الأهلي على ملعب الجيش بالسويس والمقرر إنظلاقها في الثامنة مساء الخميس.

ومن المقرر أن يعلن الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق عن قائمة لاعبيه المستدعاه للإنضمام للمعسكر عقب

أداء الفريق لمرانه على ستاد المصري ببورسعيد وهو المران الذي ينطلق في الواحدة ظهر غداً.

وكان الفريق قد أدى مساء الإثنين على الاستاد مرانه وهو المران الذي واصل من خلاله الجهاز الفني التركيز على النواحي الفنية والخططية الملائمة لملاقاة فريق الأهلي.