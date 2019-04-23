محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي أفضل لاعب فلسطيني محترف

أعرب النجم الدولي الفسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ‎المصري سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فلسطيني محترف في الخارج. في الخارج. ونظم الإستفتاء إحدى المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، مؤكداً أن تلك الجائزة تدفعه للتركيز أكثر مع الفريق البورسعيدي خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري سعياً للتأهل للكونفيدرالية الأفريقية. وكانت مؤسسة أمواج الفلسطينية قد أعلنت مؤخراً عن فوز محمود وادي بتلك الجائزة التي يتم تنظيمها سنوياً.

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