تعرف على الحالة الصحية لباهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي

صرح الدكتور اكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للفريق ، موقف الثنائى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى من الاصابة . وقال الدكتور أكرم عبدالعزيز ان عبدالرحمن مجدي يعانى من كدمة فى الانكل ، بينما تعرض باهر المحمدي لالتهابات خفيفة فى الحوض . من كدمة فى الانكل ، بينما تعرض باهر المحمدي لالتهابات خفيفة فى الحوض . وقام المحمدى بالمشاركة في تدريبات الجرى حول الملعب ، وحصل عبد الرحمن مجدى على راحة سلبية . ويواجه الإسماعيلي فريق وادي دجلة الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

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