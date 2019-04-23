شاهد.. خربين "بعبع" الزمالك يبحث عن مواصلة التألق امام الابيض

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة النارية والمرتقبة التي تجمع فريقي بيراميدز والزمالك مساء غد الثلاثاء علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ويدخل فرقي بيراميدز والزمالكاللقاء وبتشكيلتين مدججتين بالنجوم، لما يمتلكه كل فريق من العبين اصحاب خبرات كبيرة علي المستوي الدولي .

ومن بين النجوم المشاركة بالمباراة يبرز اسم الدولي السوري

عمر خربين نجم فريق بيراميدز المعار من الهلال السعودي .

ويمتلك خربين سجلاً مميزاً امام الزمالك حيث لعب النجم السوري مرتين امام الزمالك، ونجح في هز شباك الفريق الابيض في المباراتين .

المباراة الاولي كانت علي كأس السوبر المصري السعودي بالرياض وانتهت المباراة

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بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف سجله خربين للهلاليين .

أمام اللقاء الثاني فكانت مباراة الدور الاول بين بيراميدز والزمالك وهي المباراة الاولي لخربين بقميص بيراميدز، ونجح المهاجم السوري في تسجيل هدف التعادل القاتل بالحظات الاخيرة في المباراة التي انتهت بنتجية 3-3 .

المفارقة في الامر ان خربين رغم سجله المميز تهديفياً امام الزمالك الا انه لم ينجح في تحقيق الفوز في المباراتين سواء مع الهلال او بيراميدز .