صيد القطامية يتوج بلقب بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين

حصد فريق صيد القطامية لقب بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 والتي انتهت فعالياتها اليوم على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي. واحتل صيد القطامية صدارة الترتيب العام للرجال وجاء المقالون العرب في المركز الدولي. واحتل صيد القطامية صدارة الترتيب العام للرجال وجاء المقالون العرب في المركزالثاني ونادي النصر في المركز الثالث. وفي منافسات السيدات جاء صيد الدقي في المركز الأول والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية في المركز الثاني، في حين احتل النادي الأولمبي المركز الثالث.

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