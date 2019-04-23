الزمالك وبيراميدز .. جروس يبحث عن انتصاره الأول أمام رامون دياز

تتوجه انظار عشاق كرة القدم المصرية مساء غد الثلاثاء الي ملعب ستاد الدفاع الجوي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ويتمني عشاق الكرة في مصر مباراة مثيرة وممتعة خاصة بعد ان قدم الفريقين واحدة من اجمل مباريات الموسم الجاري في الدور الاول وهو اللقاء الذي انتهي بالتعادل بثلاثية لكل فريق .

وتشهد المباراة مواجهة أخري خارج الخطوط بين المديرين

الفنيين، حيث يتجدد الصدام مرة أخري بين رامون دياز المدير الفني لبيراميدز وكريستيان جروس المدير الفني لزمالك .

وسبق ان توجه المدربين ثلاثة مرات أثناء وجودهما في السعودي مع الهلال واهلي جدة .. حيث كان التفوق لمصلحة دياز في مباراتين بينما حسم التعادل المباراة الثالثة .

المباراة الاولي كانت في الدور الاول

لموسم 2015-2016 وانتهت بفوز الفريق الهلال بقيادة دياز علي اهلي جدة بقيادة جروس بهدفين مقابل هدف .

Advertisements

تجدد اللقاء مرة اخري في نفس الموسم حيث التقي الفريقين في مباراة الدور الثاني التي انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف .

أما آخر لقاءات المدربين فكانت في نهائي كأس الملك لنفس الموسم وهي المباراة التي حسمها دياز لصالح الهلال بثلاثية مقابل هدفين للاهلي ليتوج بلقب كأس الملك في واحد من افضل مواسم الهلال بالسنوات الاخيرة، وسجل وقتها عمر خربين احد اهداف الهلال في المباراة .