كينو وخربين علي رأس قائمة بيراميدز "السرية" لموقعة الزمالك في الدوري

إستقر الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز علي ضم 21 لاعباً لقائمة فريقه استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك والمقرر لها مساء غد الثلاثاء علي ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ورفض الجهاز الفني لبيراميدز الاعلان عن القائمة مثلما حدث قبل مباراة الفريق الاخيرة أمام الاهلي والتي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد

وشهدت قائمة بيراميدز عودة البيروفي بينافينتي بعد تعافيه من الاصابة، بجانب استعادة الدولي السوري عمر خربين نجم الفريق بعد انتهاء الايقاف الذي ابعده عن اللقاء الأخير للفريق .

كما انضم نبيل "دونجا" لاعب وسط الفريق لقائمة المباراة، بعد ان اصر علي المشاركة أمام الزمالك

رغم وفاة والده ظهر اليوم .

وجاءت قائمة بيرامديز علي النحو التالي :

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حراسة المرمي : أحمد الشناوي والمهدي سليمان

الدفاع : عمرو ميداني وعلي جبر ورجب بكار وعمر جابر وعبد الله بكري ومحمد رزق وأحمد عادل .

الوسط : مهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد والبوركيني إريك تراوري وكريستيان بينافينتي و كينو ومحمد فاروق .

الهجوم م : عمر خريبين وناصر منسي و جون سيفوينتي .