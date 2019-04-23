هازارد يتخطى رقمه الشخصي بسبب مباراة بيرنلي

سجل البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، رقم مميز خلال مواجهة فريقه أمام بيرنلي مساء اليوم الاثنين، والتي اقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
وتمكن هازارد خلال المباراة من صنع الهدف الأول لتشيلسي، والذي سجله نجولو كانتي، بعد مررور رائع من اللاعب البلجيكي ليرسل كرة عرضية أرضية سددها اللاعب الفرنسي في المرمى، محرزاً أول الاهداف
وبذلك الهدف ارتفع رصيد الأهداف التي صنعها هازارد هذا الموسم إلى 13 هدف، كأكثر اللاعبين مساهمة للاهداف.
وتمكن هازارد من تخطي رقمه السابق في عدد الأهداف التي صنعها خلال الثلاثة مواسم الأخيرة، حيث صنع فيهم 12 هدف.
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