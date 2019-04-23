شاهد.. زوجة أحمد حسام ميدو توضح حقيقة شائعة توليه تدريب الترجي

أوضحت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، حقيقة شائعة توليه تدريب نادي الترجي التونسي.

وقالت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ميدو لا يمتلك أي صفحة على الفيسبوك، وما نشر عن توليه قيادة الترجي التونسي إشاعة، وكل ما تنشره هذه

الصفحة ليس له علاقة بميدو نهائيًا".

وكانت إحدى الصفحات على موق ع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والتي تحمل اسم ميدو، نشرت بالأمس خبر عن تولي نجم الزمالك السابق، المسئولية الفنية لنادي الترجي الرياضي التونسي.

قبل أن يقوم نادي الترجي بإصدار بيان ينفي فيه فيه

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تولي ميدو تدريب الفريق.

لتؤكد زوجة المدير الفني السابق للوحدة السعودي عدم صحة ما يتم تداوله وإنها مجرد إشاعات يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر ان ميدو كان تولى في الفترة الماضية المسئولية الفنية لنادي الوحدة السعودي في ديسمبر 2018 وحقق نتائج جيدة مع الفريق، قبل أن يرحل في مارس الماضي، بسبب أزمة حدثت بينه وبين مشجع سعودي على موقع تويتر، قبل أن يؤكد ميدو أن حسابه تم إختراقه.