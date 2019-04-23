رياضة | "المسابقات" تقرر نقل مباراة الأهلي والمصري لاستاد المكس بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسابقات" تقرر نقل مباراة الأهلي والمصري لاستاد المكس بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة المصري، نقل مباراة الأهلي مع المصري، المقرر إقامتها الخميس المقبل، إلى استاد المكس بالإسكندرية.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 في الدوري، سيتم نقلها إلى استاد المكس، بدلًا من ملعب الجيش الثالث بالسويس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 58 نقطة، متخلفًا بنقطتين عن ثنائي الصدارة، بيراميدز والزمالك، اللذين سيلتقيان غدًا.

ويأتي المصري في المركز الرابع بالمسابقة، برصيد 46 نقطة.

وتحظى مواجهة الأهلي والمصري بأهمية خاصة للفريقين، حيث يتطلع المارد الأحمر لمواصلة الصراع على اللقب، بينما يسعى الفريق البورسعيدي لتأمين مقعده، في المربع الذهبي للدوري.

وتلقى الأهلي الهزيمة في مباراته الأخيرة بالدوري، أمام بيراميدز (1-0).

