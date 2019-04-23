رياضة | ننشر حصاد 182 مباراة في مجموعة "بحري" بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حصاد 182 مباراة في مجموعة "بحري" بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل مؤخراً الستار على مباريات المجموعة الثالثة للقسم الثاني "مجموعة بحري" حيث أقيمت 182 مباراة، خلال 26 جولة.

وشهد الموسم المنصرم صعود فريق طنطا للدروى الممتاز بقيادة أيمن المزين وهبوط كفر الشيخ والجزيرة ومركز شباب تلا وسيدي سالم، للقسم الثالث.

ويقدم الخليج 365 الرياضي حصاد وارقام مجموعة بحري في النقاط التالية:

-عدد المباريات 182 مباراة.

-عدد مرّات الفوز 128 مباراة.

- عدد مرّات التعادل 54 مباراة.

- تعادل سلبى (24) .

- تعادل ايجابي (30) .

- عدد الاهداف (399) هدف.

- سجل في الدور الاول (184) هدف.

- سجل في الدور الثاني (205) هدف.

- اكثر فريق سجل أهداف الرجاء 38 هدف.

- أقل فريق سجل اهداف سيدى سالم والجزيرة 14 هدف.

-أكثر فريق تلقى شباكه اهداف تلا 52 هدف.

- أقل فريق تلقى شباكه أهداف طنطا 12 هدف.

- اكثر فريق تحقيق للفوز طنطا 14 مباراة.

- أقل فريق تحقيق للفوز سيدى سالم مباراة وحيدة

- أقل فريق تلقى الهزيمة طنطا مبارتان.

- أكثر فريق تلقى الهزيمة سيدى سالم 20 مباراة

-أكثر الأندية تحقيقا التعادلات بلدية المحلة 12 مباراة

Advertisements

- أقل فريق تعادل سيدى سالم 5 مباريات

- أكبر فوز غزل المحلة على مركز شباب تلا بستة اهداف نظيفه في الاسبوع الثاني.

- اكبر تعادل بين فريق تلا مع فريق الحمام 4/4 في الاسبوع السابع، ودمنهود مع كفر الشيخ 3/3 في الاسبوع الخامس والعشرين.

تم الغاء مباراة أبو قير للأسمدة مع طنطا في الاسبوع الـ 13 وتم احتسابها لصالح طنطا لإعتراضات الفريق السكندري على الحكم محمد حسن.

هدافي المجموعة الثالثة

1- كيرفالا 13 هدف

2- أحمد غنيم 11 هدف

3- بلال زكريا 11 هدف

4- محمد نصر 9 أهداف

5- محمد شعبان 8 اهداف

6- على بهيج 8 أهداف

7- أحمد رجب 7 أهداف

8- عبد الرحمن الدح 7 أهداف

9- محمد ابراهيم كريسبو 7 أهداف

10- انطونى 7 أهداف

11- أحمد بيكو 7 أهداف

12- ابراهيم رخا 6 أهداف

13-إمحمود المغربي 6 أهداف

14- وحيد محسن 6 أهداف

15- محمود صلاح 6 أهداف