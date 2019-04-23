رياضة | تفوق مصري في مواجهات اليوم الثاني لدور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق مصري في مواجهات اليوم الثاني لدور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الثاني من مباريات الدور الـ16 من بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش عددًا من المواجهات بين لاعبي البطولة المصنفين على مستوى العالم، وقد تميزت هذه المواجهات بسيطرة اللاعبين المصريين وتأهل معظمهم إلى ربع نهائيات البطولة.

على مستوى لقاءات الرجال، نجح مروان الشوربجي في التغلب على السويسري نيكولاس مولَر بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء (8-11, 6-11, 2-11)، ليضمن بذلك مكانًا ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليلحق به محمد الشوربجي بعد حسم لقاءه مساء اليوم أمام المكسيكي سيزار سالازار بنتيجة (11-8, 11-9, 11-1). استكمالًا للإكتساح المصري لمباريات اليوم، فقد تغلب المصري كريم عبد الجواد على مواطنهُ عمر مسعد في مواجهة مصرية خالصة، فيما انتزع فارس دسوقي فوزًا صعبًا على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة (7-11, 5-11, 11-7, 9-11).

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على الجانب الآخر في المنافسات النسائية، افتتحت اللقاءات بمباراة حماسية بين آني أو من هونج كونج والإنجليزية سارة جين بيري لتحسم الآخيرة اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين (6-11, 11-9, 11-7, 7-11, 9-11). كما نجحت المصرية المصنفة الثامنة على العالم نوران جوهر في التغلب على مواطنتها زينة مكاوي بنتيجة ثلاثة أشواط لصالح شوط واحد (11-9, 11-3, 7-11, 11-7).

وشهدت المباريات المسائية تأهل نور الشربيني لربع النهائيات بعد تغلبها على نادين شاهين في مباراة قصيرة امتدت 17 دقيقة فقط بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء (11-5, 11-2, 11-1)، فيما نجحت الفرنسية كاميل سيرمي في إقصاء الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة (11-5, 11-6, 11-9)، لتنضم إلى منافسات دور ربع النهائي.