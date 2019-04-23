رياضة | خاص.. الإسماعيلي يستغني عن لاعبه النيجيري نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الإسماعيلي يستغني عن لاعبه النيجيري نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على الاستغناء عن اللاعب النيجيري تارو بنهاية الموسم الجاري. Advertisements وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الإسماعيلي أبلغ النيجيري تارو لاعب الفريق والمعار لنادي القناة بالاستغناء النهائي مع نهاية الموسم الجاري. وكان الإسماعيلي خسر في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك بهدفين دون رد، من توقيع عمر السعيد ويوسف أوباما.

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