رياضة | إنبي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك في صفقة بامبو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك في صفقة بامبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي إنبي مفاوضات جادة مع كريم بامبو لاعب وسط فريق الإسماعيلي لضمه في فترة الانتقالات القادمة بداية من الموسم الجديد.

ويحاول إنبي استغلال وضع بامبو داخل الدراويش بعدما تعثرت مفوضات تجديد عقده مع الفريق خاصة وأن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون جنيه في الموسم مقابل التجديد.

ورفض الإسماعيلي منح اللاعب 2 مليون جنيه لتتوقف المفاوضات، مما يعني أن اللاعب أصبح خارج الدراويش في الموسم المقبل.

وارتبط اللاعب في الفترة الماضية بالعودة للأهلي أو الانتقال للزمالك بعد تألقه هذا الموسم.