رياضة | حوار| كريم أشرف: عدت لبني سويف من أجل تقديم موسم مميز.. وعدم التوفيق وراء تراجع النتائج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| كريم أشرف: عدت لبني سويف من أجل تقديم موسم مميز.. وعدم التوفيق وراء تراجع النتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح كريم أشرف مهاجم فريق بنى سويف فى تصدر بؤرة اهتمام العديد من الأندية على مدار الموسم الحالي، بدورى القسم الثانى، بعدما إستطاع تسجيل 12 هدفا بمجموعة الصعيد بجانب إحراز هدف بكأس مصر.

حرص "الخليج 365 الرياضي" على محاورة هدّاف بنى سويف للتعرف منه بشكل كبير عن مشواره مع فريقه السويفى ونجاح أسوان فى الصعود ووجهته القادمة خلال السطور التالية :

فى البداية كيف بدات مسيرتك الكروية ؟

كريم أشرف من مواليد 1994 بمحافظة بني سويف ، جاءت بدايتي الكروية باللعب في صفوف ناشئين بني سويف ثم مع فريق مواليد 93 بالنادى الاهلي ثم انتقلت للعب بصفوف الاسيوطي بالدوري الممتاز وكان عقدي 3 سنوات، من بينهم عام إعاره لبني سويف ثم العودة للعب بصفوف الاسيوطي مرة أخرى خلال موسم الصعود ويعتبر أهم إنجاز لى هو صعوده مع الأسيوطي للدورى الممتاز .

- لماذا انتقلت لبنى سويف رغم وجود عروض أخرى ببداية الموسم ؟

اخدت قرار الرجوع لبني سويف وذلك حتى استطيع ان أقدم موسم جيد وبالتالى استطيع العودة للعب بالدوري الممتاز مرة أخرى ، بجانب أننى أشعر براحة نفسية خلال وجودى بنادى بنى سويف حيث بلدى ومحافظتى.

- كيف تفسر تراجع نتائج الفريق رغم تصدر المسابقة لأسابيع عديدة ؟

أسباب تراجع النتائج تتلخص فى عدم التوفيق الذى لازم بنى سويف بالعديد من المباريات.

- ما سبب تعطل ماكينة الأهداف رغم الغزارة التهديفية لك بالدور الأول؟

بالنسبه للاهداف لى فانا بآخر ثلاث مباريات بالدور الاول كنت أشارك بمركز "الهاف" وكنت أقوم بتنفيذ المهام الدفاعية، بناءاً على رؤية المدير الفني، ولم يكن يشغلني إحراز الأهداف لكوني لست مهاجم صريح.

- ماهى طبيعة المنافسة بمركزك مع زملائك في الملعب؟

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كانت هناكمنافسه شرسة وشريفة مع زملائي فى الفريق من أجل اللعب اساسي وهى حقوق مشروعة للجميع ومن أجل مصلحة بنى سويف بالنهاية.

- لماذا نجح أسوان فى الصعود للدورى الممتاز؟

بالنسبه لصعود اسوان فالأمر هو توفيق من المولى عز وجل بالصعود .

- ماهو تقييمك لتجربتك مع بنى سويف وماهو رأيك فى استمرار الجهاز الفنى بعمله أو رحيله ؟

تقييمي للتجربة مع بني سويف هى تجربة بلا شك جيدة جدآ ، وفيما يختص باستمرار كابتن محمد يوسف فالأمر يعود لمجلس الادارة .

- هل أنت مستمر مع بنى سويف؟

اتمنى وصول عرض جيد لى وللنادي والقرار فى النهاية يعود لمجلس الإدارة.

- ماهي أهم صعوبات القسم الثانى بالصعيد ؟

بعد المسافات بين المحافظات وبعد الملاعب، بعد أبرز الصعوبات في مجموعة الصعيد.

ماهى رسالتك لجمهور بنى سويف ؟

رسالتي لجمهور بني سويف ربنا يكرم نادي بني سويف إن شاء الله بالصعود الموسم المقبل ، وكنت أتمنى الصعود هذا الموسم لكن إرادة المولى عز وجل وباذن الله يتم التعويض مستقبلاً.