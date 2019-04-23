رياضة | تقديم مباريات المجموعة الثالثة بترقي الثالثة 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقديم مباريات المجموعة الثالثة بترقي الثالثة 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم خطابا لأندية المجموعة الثالثة لدوري الترقي يفيد بتقديم مباريات الجولة التاسعة 24 ساعة لتقام يوم الأحد الموافق 28 أبريل بدلآ من الأثنين 29 أبريل وذلك بسبب إنشغال الأمن باحتفالات شم النسيم.

يذكر أن مباراة بيلا والحرية في الجولة الثامنة قد تم تأجيلها ايضا لتقام الأربعاء بسبب إنشغال أمن كفر الشيخ باستفتاء التعديلات الدستورية، وحقق دكرنس في نفس الجولة الفوز علي مياة البحيرة بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الثالثة :-

1- دكرنس 12 نقطة

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2-شبان بدواي 10 نقاط

3- بيلا 8 نقاط وله مباراة مؤجلة

4- الحرية 8 نقاط وله مباراة مؤجلة

5- مياة البحيرة نقطتان