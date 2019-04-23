رياضة | هازارد يهدد ثلاثة نجوم في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يهدد ثلاثة نجوم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من إنهاء صفقة البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هازارد، وافق بشكل نهائي على اللعب ضمن صفوف الملكي، عقب اتفاقه على الأمور المادية.

جلب هازارد، إلى سانتياجو بيرنابيو، لن يكون سهل المنال داخل صفوف الفريق، حيث بات يهدد العديد من النجوم داخل النادي بالرحيل.

وبات الثلاثي الويليزي جاريث بيل ودياز، والإسباني إيسكو، على أعتاب الرحيل بشكل كبير في حالة قدوم هازارد، لتيقنهم من عدم الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي، بالموسم الجديد.