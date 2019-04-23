رياضة | أول خطوة من ريال مدريد لحسم صفقة هاري كين

يهتم نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن مسؤولي ريال مدريد يطيرون إلى لندن هذا الأسبوع من أجل التفاوض مع توتنهام لضم هاري كين في صفقة تقدر بـ173 مليون جنيه إسترليني.

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وتابع الموقع أن ريال مدريد سوف يتفاوض مع توتنهام من أجل تقليص قيمة الصفقة من 173 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم كين.

وأشار الموقع إلى أن هاري كين قد يكون أولى صفقات ريال مدريد الكبرى في الفترة المقبلة وبعده النادي الملكي سينضم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

وسجل هاري كين 17 هدفا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بالرغم من تعرضه للإصابة في منتصف الموسم قبل أن تعود له في لقاء مانشستر سيتي منذ أسبوعين بدوري أبطال أوروبا وقد لا يلعب أي مباراة أخرى بالموسم الجاري.