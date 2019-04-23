رياضة | باريس سان جيرمان يجهز 75 مليون للتعاقد مع نجم يوفنتوس

يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم النجم الدولي البوسنى ميراليم بيانيتش، نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يريد ضم بيانيتش من يوفنتوس، ولذلك سيتقدم بعرض تصل قيمته إلى 75 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن هذا المبلغ لا يعرف البي إس جي سيرضى مسئولو اليوفي مقابل الاستغناء عن اللاعب أم لا، ولكن البوسنى قد يرحل بعد أن ترددت نيته فى الخروج من السيدة العجوز.

وتم ربط اسم بيانيتش بالعديد من أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد الإسبانى وكذلك مانشستر سيتى وتشيلسي الإنجليزيين.