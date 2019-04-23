رياضة | راعي الاتحاد الإفريقي يجهز مفاجأة فنية بكأس الأمم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راعي الاتحاد الإفريقي يجهز مفاجأة فنية بكأس الأمم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إطلاق مفاجأة جديدة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر يونيو المقبل، بالاتفاق مع الشركة الراعية للكرة الإفريقية.

وأطلقت الشركة الراعية "توتال" مسابقة لتصميم منحوتة لكأس البطولة تقدم كل مباراة لللاعب "رجل المباراة" وضمت سبعة من الفنانين المصريين المشهورين، وتم تصفيتهم إلى اثنين وسيكون أحدهما المصمم لجائزة "توتال مان أوف ذا ماتش" التي ستُقدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق 21 يونيو.

حيث قامت الشركة باستعراض الأعمال الفنية، واجتمعت لجنة مكونة من ممثلي الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة للبطولة وشركتي لاغارد وتوتال بالإضافة إلى الفنان المصري فرغلي عبد الحفيظ وبعد القيام بعملية التصويت، قاموا باختيار الفنانيين حسن كامل وهاني السيد كمرشحين نهائيين، وكلاهما لديه خلفية فنية قوية واقاما الكثير من المعارض داخل مصر وخارجها.

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ومن المقرر تحديد الفائز النهائي بناًء على الأصوات التي سيُدلى بها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتوتال وسيُعلن عنه في 2 مايو المقبل

الفكرة جاءت من أجل إحياء وتنشيط شعار رياضة كرة القدم في إفريقيا وفي هذا الصدد، أرادت شركة توتال وضع البعد الفني في قلب العروض الرياضية من خلال منح الفنانين الفرصة في تصميم جائزة "توتال مان أوف ذا ماتش" .