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رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 2 بيرنلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - 2 × 2 بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

واتفورد

-

x
20:45

-

ساوثهامتون

توتنهام هوتسبير

-

x
20:45

-

برايتون

دوري أبطال آسيا

الزوراء - العراق

-

x
17:00

-

النصر -

الهلال - السعودية

-

x
17:00

-

استقلال طهران - إيران

ذوب آهن اصفهان - إيران

-

x
17:30

-

الوصل - الإمارات

العين - الإمارات

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-

x
18:00

-

الدحيل - قطر

ديبورتيفو ألافيس

-

x
21:30

-

بيراميدز

-

x
20:00

-

الزمالك

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الهلال - السودان

-

x
18:00

-

النجم الساحلي - تونس

كأس ألمانيا

هامبورج

-

x
20:45

-

لايبزيج

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