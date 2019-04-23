رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 2 بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 2 بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
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20:45
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ساوثهامتون
توتنهام هوتسبير
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20:45
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برايتون
دوري أبطال آسيا
الزوراء - العراق
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17:00
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النصر - السعودية
الهلال - السعودية
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17:00
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استقلال طهران - إيران
ذوب آهن اصفهان - إيران
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17:30
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الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
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18:00
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الدحيل - قطر
ديبورتيفو ألافيس
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21:30
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بيراميدز
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20:00
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الزمالك
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الهلال - السودان
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18:00
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النجم الساحلي - تونس
كأس ألمانيا
هامبورج
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20:45
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