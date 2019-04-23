رياضة | يوفنتوس يفتح خزائنه للتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفتح خزائنه للتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف تدعيم خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن يوفنتوس سيقدم عرض بقيمة 73 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو.

ومن الجدير بالذكر أن اليوفي قد تمكن من تحقيق لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بفوزه على سبال 2-1، ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.