رياضة | أتلتيكو مدريد يعثر على بديل جريزمان

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أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنن، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قد عثر على البديل الأمثل لتعوض نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد" فإنه يتطلع مسؤولو أتلتيكو مدريد للتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس ليحل محل جريزمان.

ومن الجدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني قد سعى كثيرًا للتعاقد مع جريزمان، والآن اقترب كثيرًا من الوصول لأعتاب ملعب كامب نو.