رياضة | مدرب باريس سان جيرمان يرفض قطعيًا رحيل نجمه لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب باريس سان جيرمان يرفض قطعيًا رحيل نجمه لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حول ما يثار برغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجمه الشاب كيليان مبابي.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "مبابي؟! لقد كنت دائمًا مقتنعًا بأنه سيكون دائمًا لاعبنا. انه مهم لتحقيق جميع أهدافنا. للفوز، نحن بحاجة إلى لاعبين مثله".

وأضاف: "نحن بحاجة له في الفريق. إنه حاسم ويمكن أن يتحسن ، ويظهر ذلك كل ثلاثة أيام. إذا كان يلعب ، فإن الجميع واثقون من التسجيل في أي وقت".