إيقاف حكم نطح لاعبًا في الدوري الجزائري

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
قررت لجنة الانضباط التابعة للدوري الجزائري للمحترفين إيقاف الحكم المساعد نسيم دولاش ثلاثة أشهر، بعد نطحه اللاعب نبيل بيبي، قائد فريق نجم مقرة، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى؛ حيث أوضحت لجنة الانضباط في بيان لها اليوم الإثنين أن دولاش وجه نطحة إلى بيبي، بعد مطالبة لاعبي فريق نجم مقرة بالحصول على ضربة ركنية، بعد تسجيل ضيفه مولودية سعيدة هدف التعادل، كما أكدت لجنة الانضباط أن دولاش، اعترف بالفعل المنسوب إليه بعد مشاهدة صور الاعتداء على اللاعب.
واعتبرت لجنة الانضباط نجم مقرة خاسرًا في المباراة التي تعادل فيها أمام مولودية سعيدة 1- 1 ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية، كما خصمت ثلاث نقاط من رصيده، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة. من جهة أخرى، أقرت لجنة الانضباط عقوبة الايقاف مباراتين إضافة إلى غرامة بقيمة 200 دولار بحق نصر الدين
واعتبرت لجنة الانضباط نجم مقرة خاسرًا في المباراة التي تعادل فيها أمام مولودية سعيدة 1- 1 ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية، كما خصمت ثلاث نقاط من رصيده، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة.
من جهة أخرى، أقرت لجنة الانضباط عقوبة الايقاف مباراتين إضافة إلى غرامة بقيمة 200 دولار بحق نصر الدين خوالد، لاعب شبيبة الساورة؛ لسلوكه غير الرياضي تجاه المنافس بعد طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه أتلتيك بارادو صفر/ 2، ضمن الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى.
وتم إيقاف مراد كاروف، المدرب المساعد لـشبيبة القبائل مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار، بسبب احتجاجاته على القرارات التحكيمية، وهي العقوبة ذاتها التي فرضت على أسامة تبي، لاعب مولودية الجزائر، وفارس عقون، لاعب أهلي برج بوعريريج.
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