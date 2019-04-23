انت الان تتابع عدلي القيعي لعصام عبدالفتاح: إنت بتنام كويس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

هاجم عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وذلك تعقيبًا على إسناد إدارة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز التي أقيمت الخميس الماضي، للحكم الكرواتي إيفان بيبيك. وقال «القيعي»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، موجهًا حديثه لعبدالفتاح: «إنت بتنام كويس وشايف إن اللي بتعمله صح؟ ياريتنا ما طلبنا حكام أجانب، مضيفًا: «التعنت ضد الأهلي أصبح مكشوفًا وواضحًا للغاية».

وشدد: «الأهلي لم يقابل في تاريخه ظروفًا أصعب من الفترة الراهنة؛ لأن هناك خططًا إعلامية ممنهجة لهدم استقراره، وتحالفات بين بعض الأندية ضده، وكذلك الشائعات في وقت يسهل فيه الترويج للأكاذيب». من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، أن «ملك وكتابة»، هو برنامج صاحب رأي، وليس

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