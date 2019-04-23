انت الان تتابع عدلي القيعي لعصام عبدالفتاح: إنت بتنام كويس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
هاجم عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وذلك تعقيبًا على إسناد إدارة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز التي أقيمت الخميس الماضي، للحكم الكرواتي إيفان بيبيك. وقال «القيعي»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، موجهًا حديثه لعبدالفتاح: «إنت بتنام كويس وشايف إن اللي بتعمله صح؟ ياريتنا ما طلبنا حكام أجانب، مضيفًا: «التعنت ضد الأهلي أصبح مكشوفًا وواضحًا للغاية».
وشدد: «الأهلي لم يقابل في تاريخه ظروفًا أصعب من الفترة الراهنة؛ لأن هناك خططًا إعلامية ممنهجة لهدم استقراره، وتحالفات بين بعض الأندية ضده، وكذلك الشائعات في وقت يسهل فيه الترويج للأكاذيب». من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، أن «ملك وكتابة»، هو برنامج صاحب رأي، وليس
وشدد: «الأهلي لم يقابل في تاريخه ظروفًا أصعب من الفترة الراهنة؛ لأن هناك خططًا إعلامية ممنهجة لهدم استقراره، وتحالفات بين بعض الأندية ضده، وكذلك الشائعات في وقت يسهل فيه الترويج للأكاذيب».
من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، أن «ملك وكتابة»، هو برنامج صاحب رأي، وليس صاحب قرار، في رسالة لجماهير القلعة الحمراء.
وانتقد القيعي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، اختيار عصام عبدالفتاح للحكم الكرواتي، مشيرًا إلى أنه اختار حكمًا كان متواجدًا في السعودية طوال الفترة الماضية، رغم علمه بالأزمات الراهنة، فهل كان يهدف لافتعال مشاكل من هذا الاختيار؟ متمَّا: «لا ينقصه سوى أن يخرج لسانه للأهلي».وعن وجود قرارات تحكيمية مؤثرة خلال المباراة، أكد أن الحكم حرم الأهلي من ركلة جزاء واضحة، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية المبالغ فيها.
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