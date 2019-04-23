انت الان تتابع رمضان السيد مديرًا فنيًا للنجوم خلفًا لمؤمن سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

النجوم

أعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم إف سي، عن تولي رمضان السيد تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم، بعد الاجتماع الذي عُقد بينهما مساء اليوم الإثنين، ليكون بديلًا لمؤمن سليمان، الذي رحل عقب الخسارة أمام نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، في الجولة الماضية، ليتأزم موقف النجوم في البقاء في الدوري الممتاز، حيث ظل في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على فرص فريقه في البقاء بالدوري الممتاز رغم شراسة الصراع على الهروب من الهبوط.

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وقاد مؤمن سليمان فريق النجوم فى 5 لقاءات، فشل الفريق في تحقيق أي فوز تحت قيادته، حيث تعادل فى المواجهة الأولى مع حرس الحدود، سلبيًا، وبهدف لمثله م الإنتاج الحربي، والداخلية والجونة، وهٌزم من بتروجيت بهدفين لهدف، في مواجهة اليوم. وأصبح رمضان السيد هو المدير الفني الخامس، الذي يتولى قيادة فريق النجوم