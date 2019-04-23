رمضان السيد مديرًا فنيًا للنجوم خلفًا لمؤمن سليمان

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تحرير:علي الزيني ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
النجوم
أعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم إف سي، عن تولي رمضان السيد تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم، بعد الاجتماع الذي عُقد بينهما مساء اليوم الإثنين، ليكون بديلًا لمؤمن سليمان، الذي رحل عقب الخسارة أمام نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، في الجولة الماضية، ليتأزم موقف النجوم في البقاء في الدوري الممتاز، حيث ظل في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على فرص فريقه في البقاء بالدوري الممتاز رغم شراسة الصراع على الهروب من الهبوط.
وقاد مؤمن سليمان فريق النجوم فى 5 لقاءات، فشل الفريق في تحقيق أي فوز تحت قيادته، حيث تعادل فى المواجهة الأولى مع حرس الحدود، سلبيًا، وبهدف لمثله م الإنتاج الحربي، والداخلية والجونة، وهٌزم من بتروجيت بهدفين لهدف، في مواجهة اليوم. وأصبح رمضان السيد هو المدير الفني الخامس، الذي يتولى قيادة فريق النجوم
وأصبح رمضان السيد هو المدير الفني الخامس، الذي يتولى قيادة فريق النجوم خلال الموسم الجاري، بعد علاء حسب الله، الذي تولى القيادة في بداية الموسم، ومن بعده الإسباني أنطونيو كالديرون، ثم أحمد سامي، وأخيرًا مؤمن سليمان.
ويستعد فريق النجوم لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر إبريل الجاري، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.
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