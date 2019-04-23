الامارات | 5 أسباب أدخلت عجمان المنطقة الدافئة من الباب الواسع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح عجمان في جذب الأنظار إليه خلال هذا الموسم، من خلال العروض والنتائج القوية التي حققها، خصوصاً أمام الكبار، إذ نجح في إلحاق هزيمة كبيرة بالعين في الجولة قبل الأخيرة «20»، عندما فاز عليه بأربعة أهداف دون رد.
كما وقف البرتقالي سداً منيعاً أمام الشارقة متصدر الدوري، الذي تعادل مع عجمان ذهاباً وإياباً، ليصبح البرتقالي هو النادي الوحيد الذي أهدر على الملك أربع نقاط، خلال مواجهتيهما هذا الموسم.
وتمكن عجمان من حسم أموره، وابتعد عن صراع الهبوط في وقت مبكر من الموسم، وحالياً ينافس في المركز السادس، الذي بات أحد طموحات النادي في ما تبقى من مباريات خلال هذا الموسم.
وترصد «الإمارات اليوم» أبرز خمسة أسباب، ساعدت البرتقالي على الظهور القوي في دوري المحترفين هذا الموسم:
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