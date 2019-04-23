الامارات | تغريم نادي الشارقة 50 ألف درهم بسبب عبارة «اسمع يا كنتاكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم نادي الشارقة 50 ألف درهم بسبب عبارة «اسمع يا كنتاكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو لجنة الانضباط، المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، إن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم قررت، خلال اجتماعها الأخير «بالتمرير»، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي الشارقة 50 ألف درهم، بسبب قيام بعض جمهور النادي برشق زجاج حافلة لاعبي نادي العين بالماء والمشروبات، ورمي قنابل دخانية، أثناء دخول لاعبي العين إلى الملعب، وكذلك ترديد عبارة «اسمع يا كنتاكي»، التي وجهها بعض مشجعي الشارقة لجمهور العين بشكل منظم من خلال مكبرات الصوت، وذلك خلال مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، الجمعة الماضية، على استاد خالد بن محمد، وانتهت بالتعادل 2-2.

وأضاف الزيودي، في تصريحات صحافية، أن «اللجنة أوقعت عقوبة مغلظة على نادي الشارقة، نظراً لتكرار المخالفة التي قام بها جمهوره، فقد سبق أن ارتكب مخالفة خلال مباراة فريقه السابقة أمام الفجيرة، وقد تم رصد هذه المخالفات التي قام بها بعض جمهور نادي الشارقة بالصور».

يذكر أن مباراة الشارقة والعين ضمن الجولة 21 شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات بلغ 5083 مشجعاً.

اللجنة أوقعت عقوبة مغلظة على نادي الشارقة نظراً لتكرار المخالفة التي قام بها جمهوره.